Алёна Бронникова Спрос на туристическое жильё в Перми увеличился на 17% Средний чек за сутки составил 3800 рублей Поделиться Твитнуть

фото: ТК "Рифей"

По данным сервисов бронирования отелей МТС Travel и Bronevik.com, в текущем году путешественники стали чаще останавливаться в Перми. Общий спрос на туристическое жильё вырос на 17%.

Из всех категорий размещения путешественники чаще всего выбирали отели. Количество бронирований составило более 2/3 от общего числа. Второй по популярности категорией стали мини-отели – 15%. Апартаменты бронировали 4% путешественников. Стоимость жилья за сутки в среднем составила 3800 руб. Как отмечают эксперты, средний чек не изменился по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, в 2023 году наблюдалось увеличение количества дней с момента бронирования до начала проживания. Этот показатель вырос на 25% по сравнению с АППГ. Средний срок резервирования жилья по стране составил 10 дней до заезда, в прошлом году он составлял восемь дней. Средний срок проживания остался на уровне 2022 года – двое суток.

По словам директора филиала МТС в Прикамье Оксаны Кайгородовой, рост бронирований связан, в том числе, и с 300-летием Перми, «к которому город заметно преобразился».

В июле рост спроса на размещение в пермских гостиницах вырос в три раза по сравнению с АППГ. По данному показателю краевой центр показал самый большой рост отельных бронирований среди всех популярных для поездок российских городов. При этом, по данным сервиса OneTwoTrip, средняя стоимость номера составила 2,4 тыс. руб. в сутки.





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