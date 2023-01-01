Спрос на размещение в гостиницах Перми вырос в три раза Это самый большой рост отельных бронирований среди российских городов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Спрос на размещение в гостиницах Перми летом 2023 года вырос в три раза по сравнению с АППГ. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на исследование OneTwoTrip (сервис для планирования путешествий). Пермь показала самый большой рост отельных бронирований среди всех популярных для поездок российских городов.

Второе место занял Мурманск — доля бронирований в отелях этого города увеличилась на 66,7%. На третьем месте Смоленск (+38,5%).

Средняя стоимость номера в Перми составляет 2,4 тыс. руб. в сутки, в Мурманске — 1,8 тыс. руб., в Смоленске — 1,4 тыс. руб.

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