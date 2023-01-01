Из Северодонецка вернулась восьмая бригада пермских врачей Во время командировки они оказали помощь 4 тысячам пациентов Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Из командировки в Северодонецке вернулась восьмая бригада медицинских работников из Пермского края. В больнице города ЛНР они оказывали не только медицинскую, но и организационно-методическую помощь, сообщили в минздраве.

Прикамские врачи-терапевты в амбулаторных условиях приняли свыше 1,9 тыс. пациентов, офтальмолог — более 1 тыс. человек, кардиолог — 707, врач функциональной диагностики — 361.

Также пермскими врачами-хирургами за время работы было проведено 102 операции, а врачами-травматологами — 42.

Глава Северодонецкого городского округа Николай Моргунов выразил благодарность властям Прикамья и отметил, что медработники из Пермского края проявили высокий профессионализм.

Напомним, медработники края ездят в Северодонецк в командировки с августа 2022 года.

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