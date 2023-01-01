Максим Артамонов Глава СКР поручил возбудить дело по факту пропажи мужчины в Пермском крае Его ищут больше двух лет Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Как сообщили в центральном аппарате Следственного комитета, в приёмную председателя ведомства Александра Бастрыкина ВКонтакте поступило обращение о безвестном исчезновении 53-летнего мужчины в Пермском крае в мае 2021 года.

Его дочь рассказала, что он планировал вернуться домой в Кировскую область, однако вместо рейсового автобуса поехал на неустановленном автомобиле и перестал выходить на связь. До сегодняшнего дня местонахождение её отца не установлено.

В связи с этим следком по региону проводит процессуальную проверку. Председатель СК Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело. Результаты расследования он должен представить главе ведомства.

Дело поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.