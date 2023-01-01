Алёна Бронникова Пермские образовательные учреждения массово проводят закупки охранных услуг Общая сумма контрактов составляет 40 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Перми образовательные учреждения массово проводят закупку на оказание услуг физической охраны и обслуживания охранных систем безопасности: сигнализации, видеонаблюдения, оповещения. Telegram-канал Ural Mash обратил внимание, что в сети появилось 30 таких контрактов.

При этом авторы проекта отмечают, что такое количество закупок было опубликовано после стрельбы в брянской гимназии. Они подсчитали общую сумму объявленных до 13 декабря конкурсов, цена составила 40 млн руб.

В администрации города «Новому компаньону» рассказали, что закупка оборудования носит плановый характер, и школы занимаются этим на правах автономных образовательных учреждений, без участия департамента образования. При этом в ведомстве добавляют, что объекты оснащены всем необходимым оборудованием, которое отвечает требованиям антитеррористической защищенности.

«В конце года проходит анализ плана исполнения хозяйственной деятельности образовательного учреждения. При наличии экономии руководитель учреждения принимает решение о дополнительной закупке. Куда именно направить средства, то есть предмет закупки, определяет административная команда учреждения самостоятельно», — объяснили в мэрии.

Однако Ural Mash со ссылкой на сотрудницу департамента образования Перми сообщает, что распоряжение «прилетело» сверху после стрельбы в Брянске.

ЧП в брянской гимназии произошло утром 7 декабря. Ученица 8-го класса, 14-летняя Алина, пришла в школу с дробовиком и открыла огонь по учащимся. В результате пострадало пять человек. Погибли два человека, в том числе и сама нападавшая, покончившая с собой. СМИ сообщали, что оружие девочка взяла у своего отца. Мужчину задержали. Также задержаны заместитель директора учреждения и сотрудница охранной организации.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин прокомментировал трагедию. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.





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