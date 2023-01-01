Губернатор Пермского края выразил соболезнования родным погибших во время стрельбы в Брянске ЧП в брянской гимназии №5 произошло утром 7 декабря Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин

Константин Долгановский

Глава Прикамья Дмитрий Махонин прокомментировал трагедию в школе Брянска, где в ходе стрельбы погибли два человека. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Об этом Махонин написал в своём telegram-канале.

«В Брянской области страшная трагедия. В результате стрельбы в одной из школ пострадали дети. К сожалению, есть погибшие. Прикамье скорбит вместе с вами. Соболезную родным и близким погибших. Здоровья и сил всем пострадавшим, пусть все ребята скорее идут на поправку», — написал губернатор.

ЧП в брянской гимназии №5 произошло утром 7 декабря. Ученица 8-го класса,14-летняя Алина, пришла в школу с дробовиком и открыла огонь по учащимся. В результате пострадало пять человек. Погибли два человека, в том числе и сама нападавшая, которая покончила с собой.

После трагедии СМИ сообщали, что причиной стала длительная травля девочки со стороны одноклассников, и она пришла мстить одной из своей обидчиц.

Также сообщалось, что оружие девочка взяла у своего отца. Мужчину допрашивают проавоохрантельные органы. На допрос также вызвана директор школы Галина Сауткина.

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