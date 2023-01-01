На эспланаде Перми началось строительство ледового городка На возведении комплекса занято 80 человек Поделиться Твитнуть

фото: ТК "Рифей"

На пермскую эспланаду 14 декабря привезли первую партию ледовых блоков, из которых начали возводить ледовый городок «Лукоморье». Как сообщили в пресс-службе мэрии, обычно лёд завозят раньше, но морозы внесли коррективы. При этом дата открытия главного новогоднего комплекса Перми осталась прежней — 30 декабря.

Администрация Перми

В администрации добавили, что на сооружение ледовых объектов будет привлечено 80 человек: 60 пермских и ижевских художников, скульпторов, резчиков и монтажников, а также 20 технических специалистов. В работе задействуют 12 единиц спецтехники в дневное время и четыре — в ночное.

Администрация Перми

Напомним, центральный городок на эспланаде получил название «Лукоморье»: он будет посвящён русским народным сказкам. Всего планируется возвести 15 ледяных объектов, из них девять — горки разной высоты: «Избушка на курьих ножках», «Царевна Лебедь», «Чудо-юдо-рыба-кит», «Золотой петушок», «Шамаханская царица» и другие, а также скульптуры героев русских сказок и пушкинского «Лукоморья», лабиринты, ловушки и другие объекты. Максимальная высота горок — 3 метра.

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