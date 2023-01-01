На эспланаде Перми началось строительство ледового городка
На возведении комплекса занято 80 человек
На пермскую эспланаду 14 декабря привезли первую партию ледовых блоков, из которых начали возводить ледовый городок «Лукоморье». Как сообщили в пресс-службе мэрии, обычно лёд завозят раньше, но морозы внесли коррективы. При этом дата открытия главного новогоднего комплекса Перми осталась прежней — 30 декабря.
В администрации добавили, что на сооружение ледовых объектов будет привлечено 80 человек: 60 пермских и ижевских художников, скульпторов, резчиков и монтажников, а также 20 технических специалистов. В работе задействуют 12 единиц спецтехники в дневное время и четыре — в ночное.
Напомним, центральный городок на эспланаде получил название «Лукоморье»: он будет посвящён русским народным сказкам. Всего планируется возвести 15 ледяных объектов, из них девять — горки разной высоты: «Избушка на курьих ножках», «Царевна Лебедь», «Чудо-юдо-рыба-кит», «Золотой петушок», «Шамаханская царица» и другие, а также скульптуры героев русских сказок и пушкинского «Лукоморья», лабиринты, ловушки и другие объекты. Максимальная высота горок — 3 метра.
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