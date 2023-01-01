Андрей Стрельцов «Пермские медведи» победили в последнем домашнем матче года В СК Сухарева был обыгран краснодарский СКИФ Поделиться Твитнуть

Поединок 12 тура гандбольной Суперлиги страны в Перми оказался сверхрезультативным. На двоих соперники забросили 72 мяча. Итог поединка 38:36 в пользу подопечных Валентина Бузмакова. Отличился вратарь хозяев​ Александр Попов. Он​ совершил 18 сейвов (31% надёжности). Это высокий коэффициент.

«Пермские медведи» по-прежнему входят в группу лидирующих команд, разыгрывающих места с первого по четвёртое.

19 декабря пермская команда сыграет в Уфе против ГК «Акбузат».

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