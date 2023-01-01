Алёна Бронникова Проект КРТ на Тихом Компросе в Перми отправлен на утверждение краевым властям Участок выставлен на аукцион Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Комиссия по ПЗЗ рассмотрела на очередном заседании предложение Министерства строительства Пермского края об установлении границ территориальной зоны комплексного развития территории (КРТ) на Тихом Компросе в Перми.

Строительство новых домов планируется в границах улиц Куйбышева, Чкалова и Коминтерна. Утверждение границ КРТ обсуждалось в отношении земельного участка в квартале улиц Чкалова, Коминтерна и Комсомольского проспекта.

Решение о КРТ и жилой застройки было принято в соответствии с приказом ведомства. Документ учитывает параметры развития территории и виды разрешённого использования с учётом требований к историческим памятникам. Данный участок расположен на территории объекта культурного наследия — достопримечательного места «Проспект им. Сталина». Новые дома будут возведены на месте снесённых аварийных домов с соблюдением этажности, габаритов и внешнего облика.

В ноябре минстрой объявил аукцион на право КРТ, ограниченной улицами Куйбышева, Чкалова, Коминтерна и Комсомольским проспектом в Свердловском районе Перми. Площадь участка составляет 5,29 га. Победитель аукциона будет заниматься реновацией территории в течение восьми лет. Он должен будет за свой счёт расселить и снести находящиеся здесь здания, построенные в 40-е годы и признанные непригодными для проживания, и построить порядка 68 тыс. кв. м нового жилья.

Председатель комитета по развитию инфраструктуры Заксобрания, внештатный советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов отметил, что данное решение было принято в целях экономии бюджетных средств.

«Формирование этой территории минстроем выбрано не просто так, а исходя из экономии и целесообразности для края и города», — объяснил он.

Решением комиссии по ПЗЗ установление территориальной зоны КРТ в отношении рассматриваемого места отправлено на утверждение краевому правительству.

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