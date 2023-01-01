Алёна Бронникова
Проект КРТ на Тихом Компросе в Перми отправлен на утверждение краевым властям
Участок выставлен на аукцион
Комиссия по ПЗЗ рассмотрела на очередном заседании предложение Министерства строительства Пермского края об установлении границ территориальной зоны комплексного развития территории (КРТ) на Тихом Компросе в Перми.
Строительство новых домов планируется в границах улиц Куйбышева, Чкалова и Коминтерна. Утверждение границ КРТ обсуждалось в отношении земельного участка в квартале улиц Чкалова, Коминтерна и Комсомольского проспекта.
Решение о КРТ и жилой застройки было принято в соответствии с приказом ведомства. Документ учитывает параметры развития территории и виды разрешённого использования с учётом требований к историческим памятникам. Данный участок расположен на территории объекта культурного наследия — достопримечательного места «Проспект им. Сталина». Новые дома будут возведены на месте снесённых аварийных домов с соблюдением этажности, габаритов и внешнего облика.
В ноябре минстрой объявил аукцион на право КРТ, ограниченной улицами Куйбышева, Чкалова, Коминтерна и Комсомольским проспектом в Свердловском районе Перми. Площадь участка составляет 5,29 га. Победитель аукциона будет заниматься реновацией территории в течение восьми лет. Он должен будет за свой счёт расселить и снести находящиеся здесь здания, построенные в 40-е годы и признанные непригодными для проживания, и построить порядка 68 тыс. кв. м нового жилья.
Председатель комитета по развитию инфраструктуры Заксобрания, внештатный советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов отметил, что данное решение было принято в целях экономии бюджетных средств.
«Формирование этой территории минстроем выбрано не просто так, а исходя из экономии и целесообразности для края и города», — объяснил он.
Решением комиссии по ПЗЗ установление территориальной зоны КРТ в отношении рассматриваемого места отправлено на утверждение краевому правительству.
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