В спецоперации погиб 36-летний водитель из Пермского края Поделиться Твитнуть

Владимир Назаров

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В ходе СВО погиб 36-летний житель Сивинского МО Пермского края Владимир Назаров, об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на окружную администрацию.

Назаров родился в деревне Кичаново, в зоне спецоперации служил водителем. Власти выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Информации о дате похорон пока нет.

Ранее сообщалось, что в ходе специальной военной операции погиб житель Верещагинского округа Пермского края рядовой Василий Петухов.

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