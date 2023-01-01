В спецоперации погиб 36-летний водитель из Пермского края
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В ходе СВО погиб 36-летний житель Сивинского МО Пермского края Владимир Назаров, об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на окружную администрацию.
Назаров родился в деревне Кичаново, в зоне спецоперации служил водителем. Власти выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.
Информации о дате похорон пока нет.
Ранее сообщалось, что в ходе специальной военной операции погиб житель Верещагинского округа Пермского края рядовой Василий Петухов.
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