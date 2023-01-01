В спецоперации погиб 32-летний житель Прикамья Василий Петухов Он был убит у села Водяное Ясиноватовского района ДНР Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе специальной военной операции погиб житель Верещагинского округа Пермского края рядовой Василий Петухов. Как сообщили в местной администрации, военнослужащий погиб в ноябре при выполнении боевых задач в селе Водяное Ясиноватовского района Донецкой Народной Республики. Он был заместителем командира взвода — командиром ремонтного отделения.

Василий родился в разъезде Кукетский Верещагинского района. Ему было 32 года. У него остались мать, отец, сестра, жена и двое детей. Власти выразили соболезнования родным и близким бойца.

О дате, времени и месте прощания с Василием Петуховым чиновники пообещали сообщить дополнительно.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб 35-летний контрактник из Перми Сергей Краев.

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