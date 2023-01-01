В ходе спецоперации погиб отец двоих детей из Перми Сергею Краеву было 35 лет Поделиться Твитнуть

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В ходе СВО погиб 35-летний контрактник из Перми Сергей Краев, об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на мэрию.

Мужчина заключил договор с минобороны в октябре 2023 года, а уже 16 ноября он был убит в боях за Авдеевку. Бойца посмертно наградили «Орденом мужества». Похороны военнослужащего состоятся 14 декабря.

Как отмечает 59.ru, у Сергея остались жена и двое детей.

Ранее сообщалось, что в Прикамье похоронили погибшего в спецоперации 36-летнего жителя Бардымского округа Ришата Сагитова.

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