В Прикамье похоронили погибшего в спецоперации жителя Бардымского округа Ришату Сагитову было 36 лет Поделиться Твитнуть

Ришат Сагитов

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В субботу, 9 декабря, в Бардымском округе Пермского края с соблюдением всех воинских почестей прошли похороны 36-летнего Ришата Сагитова. В августе этого года он подписал контракт с Минобороны и погиб в зоне СВО 25 октября.

«C бoльшoй гopeчью и пpиcкopбиeм сегодня проводили в последний путь нашего земляка из деревни Нижняя Искильда, — сообщили в окружной думе. — Ришат родился 7 октября 1987 года, окончил Печменскую среднюю школу в 2004 году. Увлекался спортом и творчеством. Играл в шахматы, занимался резьбой по дереву, отлично рисовал. После школы набрался опыта в строительных профессиях, брался за любую работу и был готов помочь каждому. Очень любил рыбалку. Всегда жизнерадостный, вежливый, шутник и заводной рубаха-парень. С детства хотел стать военным, защищать и беречь мир».

Власти выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине погиб житель Соликамска Пермского края Андрей Белкин.

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