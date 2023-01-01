«Т Плюс» в 2023 году обновила в Березниках 2,6 тысячи квадратных метров асфальта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе подготовки к отопительному сезону 2023/24 Березниковские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» уложили 2,69 тыс. кв. метров дорог и тротуаров в городе Березники. Покрытие восстановлено в местах производства земляных работ. Объекты улично-дорожной сети приведены в нормативное состояние для обеспечения комфорта горожан.

По результатам межсезонной подготовки в Березниках теплоэнергетики использовали 884 тонн щебня, 650 тонн асфальтобетонной смеси и 1089 тонн песчано-гравийной смеси (ПГС). На всех объектах по единому стандарту с применением высококачественных материалов уложена основа асфальта. Надёжность дорожного покрытия напрямую влияет на сохранность теплосетевых коммуникаций в случае их расположения под дорогой или в местах скопления пешеходов.

В 2023 году «Т Плюс» выполнила в Березниках отсыпку 3,3 тыс. кв. метров грунта для восстановления газонов на городских улицах. Меры призваны улучшить экологическую обстановку и обеспечить комплексное озеленение с применением садовых культур. Важно отметить, что клумбы как значимые элементы улично-дорожной сети в обязательном порядке насыпаются заново везде, где были проведены земляные работы.

Также в Березниках установлено 190 бортовых камней вдоль проезжей части, из них 120 размещены вдоль тротуара, что способствует повышению безопасности движения пешеходов и автомобилистов. Применение бордюров из износостойких материалов продлевает сроки эксплуатации дорог и тротуаров, организует интенсивность пешеходных и транспортных потоков в местах расположения теплосетевых коммуникаций.

«Восстановление благоустройства — обязательный этап подготовки к отопительному сезону. Ресурсоснабжающая компания обеспечивает подачу тепла в жилые дома и социальные объекты и гарантирует перспективное развитие элементов уличной среды. Наш обязательный принцип — всегда улучшать состояние улиц в местах проведения ремонтов», — отметил технический директор — главный инженер Березниковских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Дмитрий Ярицкий.

Реклама. ПАО «Т Плюс». erid: x5b4qZiajkLX5rELw2sUC1xV4ZhDxN6yV1eShG78fwDeGUUrVrmaUc9Ko4MvhV

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.