Ремонт дворов Перми на 48 млн рублей выполнен с нарушениями Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Прокуратура Мотовилихинского района Перми, проверив деятельность управляющих организаций по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда», выявила нарушения.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, в частности, дворовые территории многоквартирных домов по адресам: ул. Красногвардейская, 4, ул. Юрша, 21, ул. Студенческая, 22, 24 и 26, ул. Сигаева, 2, бульвар Гагарина, 62/2 имели сколы бордюров, разрушение асфальтового покрытия, незаполненные стыковочные швы бортовых ограждений, ненормативное состояние детских и спортивных площадок.

Всего на ремонт семи дворовых территорий в районе из бюджета было направлено 48 млн руб.

По итогам проверок руководителям подрядных организаций и директорам УК внесено восемь представлений. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, устранение недостатков запланировано в весенний период 2024 года.





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