В Пермском округе продолжается восстановление газопровода высокого давления Сотрудники службы спасения обходят дома, чтобы проверить работоспособность системы Поделиться Твитнуть

фото: администрация Пермского МО

В Пермском муниципальном округе газовики всю ночь работали над восстановлением газопровода высокого давления, и продолжают работать до сих пор. Об этом сообщил глава округа Владимир Цветов. Он поблагодарил специалистов за работу, назвав их героями.

«В Кондратово при прокладке кабеля ООО «Новотех» повредило газопровод высокого давления. Без газа остались 60 домов. Кроме того, сразу же стало холодно в тех многоквартирных домах, которые отапливались котельной на Кирпичной, 28. Благодарим службу спасения Пермского муниципального округа, которая сразу же начала обход по домам, чтобы предупредить людей и оказать необходимую помощь! Все сработали оперативно: газ в многоквартирные дома подали по транзитной схеме, поэтому в квартирах стало тепло уже ночью», — рассказал чиновник, добавив, что с 10 часов утра все частные дома должны начать подключать к основной ветке.

Цветов добавил, что сейчас сотрудники службы спасения обходят дома, чтобы проверить работоспособность системы.

Напомним, инцидент произошёл вечером 13 декабря. Под отключение попали 30 частных домов по ул. Шоссейной, 30 частных домов и 16 квартир (таунхаусы) по ул. Кирпичной.

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