В Кондратово без отопления остались 60 домов В настоящее время авария ликвидирована Поделиться Твитнуть

Марина Замятина

Вечером в среду, 13 декабря, в Кондратово Пермского МО при проведении земляных работ сотрудниками ООО «Новотех» был повреждён газопровод высокого давления. В результате ЧП остановилась котельная, которая обеспечивала дома теплом. Об этом сообщили в окружной администрации.

Никто из жителей не пострадал, по данным газовиков, под отключение попали 30 частных домов по ул.Шоссейной, 30 частных домов и 16 квартир (таунхаусы) по ул.Кирпичной.

К устранению аварии от АО «Газпром газораспределение Пермь» были привлечены 9 человек и 4 единицы техники. Еще 9 человек на газовой котельной запускали систему транзита.

Котельную в Кондратово удалось запустить в 22:10. Сообщается, что к полуночи система должна нагреться.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.