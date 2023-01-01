Алёна Бронникова Власти Прикамья расширят географию бизнес-миссий промышленных предприятий В следующем году они запланированы в Индонезию и Иран Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Пермского края планируют в 2024 году организовать бизнес-миссии для промышленных предприятий в Индонезию и Иран. Об этом на заседании регионального правительства 13 декабря заявил вице-премьер и глава минпромторга Алексей Чибисов.

Он подчеркнул, что бизнес-миссии важны в налаживании взаимоотношений и продвижении продукции региона. Ежегодно Прикамье принимает участие в Иннопроме, Петербургском международном газовом форуме и ADIPEC.

«Мы предлагаем в следующем году открыть две новых для нас с точки зрения продвижения продукции Пермского края бизнес-миссии в Республику Индонезия и Республику Иран. В рамках промышленного форума в Перми отработало несколько крупных иранских компаний, которые крайне заинтересованы в налаживании взаимодействия», — отметил чиновник.

В течение 2022 и 2023 года промышленники приняли участие в 22 мероприятиях, в рамках которых заключены контракты на общую сумму 30 млрд руб., запланировано заключение ещё на 70 млрд. Что принесёт в бюджет края около 1 млрд руб. в год в виде налогов на имущество и прибыль.

Так, на Международной промышленной выставке «Иннопром Центральная Азия» в Узбекистане было проведено 14 рабочих встреч, найдены девять новых партнёров, на Международной выставке «Caspian Oil and Gas» в Азербайджане — 30 встреч и 10 партнёров. Международная нефтегазовая выставка и конференция ADIPEC в ОАЭ позволила провести 15 встреч и 10 новых партнёров, всего было заключено контрактов на 18 млрд руб. Петербургский международный газовый форум — 20 встреч и 8 партнеров. В рамках ПИПФ в 2023 году были подписаны контракты с «Нефтисой», «Ростехом» и «Еврохим — Усольский калийный комбинат».

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что вопросы промкооперации сейчас являются одним из стратегических направлений политики региона. И помимо привлечения инвестиций компаниям также важно находить пути сбыта продукции, «которая в Пермском крае высококлассная и конкурентоспособная».

«Наша задача расширять дорожные карты, сейчас у нас их более 40. Со стороны Пермского края вовлечено 540 наших поставщиков-предприятий. Это в разы увеличивает их объём промышленной продукции, выручки и поступления в бюджет различных уровней. Наша ключевая задача — раскрывать экспортный потенциал. Понимаем, какие вызовы у российской экономики с точки зрения введения санкционного режима, поэтому нам надо быть ещё более активными на международных торговых площадках и форумах».





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