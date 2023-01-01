Глава правительства РФ подарит гитару 9-летней девочке из Перми Поделиться Твитнуть

Михаил Мишустин

minvr.gov.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принял участие в акции под названием «Елка желаний». Как сообщается в телеграм-канале российского кабмина, в рамках этой благотворительной инициативы, чиновник подарит гитару девятилетней Ирине из Перми.

Акция «Елка желаний» проводится с целью помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. К этой инициативе каждый год присоединяются множество людей, включая представителей государственных учреждений, коммерческие организации, а также представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти.

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