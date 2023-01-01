В Пермском крае подготовили туристические маршруты на новогодние каникулы
В зимний сезон уже открылись три новых глэмпинга
Министр туризма Пермского края Юлия Ветошкина на заседании краевого правительства 13 декабря сообщила, какие специальные предложения разработаны для туристов на новогодние каникулы и в целом на зимний сезон. В рамках программы под общим слоганом «Встречаем Новый год в Пермском крае» на сайте visitperm.ru размещены семь тематических подборок зимних маршрутов.
«Туры для тех, кто не может сидеть на месте» включают маршруты разной продолжительности — от двухчасовой игровой программы «Северные сказки в Хохловке» до двухдневного погружения в языческую Парму «Тайны страны Вису» и трёхдневного путешествия «Мараловая ферма + Усьва», во время которого экскурсантам предстоит лыжная прогулка и прогулка на снегоступах, общение с северными оленями, посещение Усьвинских столбов и Каменного города, а также мастер-класс по приготовлению шанег и праздничный ужин.
Программа «Отдохнуть душой и телом» предлагает три специальных посещения терм и банных комплексов или отдых в новых глэмпингах, таких как «Место силы» в Ключах, «Филин» в Усть-Койве или «Атмосфера леса» в Белогорье. Все они открылись уже в нынешний зимний сезон.
В подборке гастрономических туров предлагается отведать царскую уху и продегустировать чёрную икру в Добрянке, изучить новогодние гастрономические традиции в Очёре или досконально исследовать чердынскую кухню.
Для любителей искусства предлагаются театральные туры в Кудымкар и Чайковский, причём один из туров в столицу Коми-Пермяцкого округа предполагает соединение искусства и гастрономии. По уверениям Юлии Ветошкиной, театры на эти дни — с 4 по 6 января — запланировали свои лучшие постановки.
Подборка «Гулять так гулять» составлена вместе с муниципалитетами Пермского края и включает в себя поездки на фестивали «Уральский валенок» и «Рождественские встречи» в Кудымкар, на «Новый год в Усолье Строгановском» или на II этап Кубка России по ралли в Барду.
Разработан специальный прогулочный маршрут по наиболее нарядным местам Перми, среди которых набережная, Старокирпичный переулок и пространство «Дом», где предусмотрено посещение концерта.
Подборка детских и семейных туров включает в себя поездку в гости к Йыжоль-Деду — коми-пермяцкому Деду Морозу, а также экскурсию на страусиную ферму и катание на упряжках хаски. В программе «Дети едут к детям» можно выбрать один из 70 маршрутов по Российской Федерации.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.