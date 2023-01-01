В Пермском крае подготовили туристические маршруты на новогодние каникулы В зимний сезон уже открылись три новых глэмпинга Поделиться Твитнуть

Министр туризма Пермского края Юлия Ветошкина на заседании краевого правительства 13 декабря сообщила, какие специальные предложения разработаны для туристов на новогодние каникулы и в целом на зимний сезон. В рамках программы под общим слоганом «Встречаем Новый год в Пермском крае» на сайте visitperm.ru размещены семь тематических подборок зимних маршрутов.

«Туры для тех, кто не может сидеть на месте» включают маршруты разной продолжительности — от двухчасовой игровой программы «Северные сказки в Хохловке» до двухдневного погружения в языческую Парму «Тайны страны Вису» и трёхдневного путешествия «Мараловая ферма + Усьва», во время которого экскурсантам предстоит лыжная прогулка и прогулка на снегоступах, общение с северными оленями, посещение Усьвинских столбов и Каменного города, а также мастер-класс по приготовлению шанег и праздничный ужин.

Программа «Отдохнуть душой и телом» предлагает три специальных посещения терм и банных комплексов или отдых в новых глэмпингах, таких как «Место силы» в Ключах, «Филин» в Усть-Койве или «Атмосфера леса» в Белогорье. Все они открылись уже в нынешний зимний сезон.

В подборке гастрономических туров предлагается отведать царскую уху и продегустировать чёрную икру в Добрянке, изучить новогодние гастрономические традиции в Очёре или досконально исследовать чердынскую кухню.

Для любителей искусства предлагаются театральные туры в Кудымкар и Чайковский, причём один из туров в столицу Коми-Пермяцкого округа предполагает соединение искусства и гастрономии. По уверениям Юлии Ветошкиной, театры на эти дни — с 4 по 6 января — запланировали свои лучшие постановки.

Подборка «Гулять так гулять» составлена вместе с муниципалитетами Пермского края и включает в себя поездки на фестивали «Уральский валенок» и «Рождественские встречи» в Кудымкар, на «Новый год в Усолье Строгановском» или на II этап Кубка России по ралли в Барду.

Разработан специальный прогулочный маршрут по наиболее нарядным местам Перми, среди которых набережная, Старокирпичный переулок и пространство «Дом», где предусмотрено посещение концерта.

Подборка детских и семейных туров включает в себя поездку в гости к Йыжоль-Деду — коми-пермяцкому Деду Морозу, а также экскурсию на страусиную ферму и катание на упряжках хаски. В программе «Дети едут к детям» можно выбрать один из 70 маршрутов по Российской Федерации.

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