Алёна Бронникова ООО «Дортехинжиниринг» признали банкротом В отношении организации открыто конкурсное производство Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Арбитражный суд Пермского края признал несостоятельным бывшего подрядчика по уборке центральной части Перми ООО «Дортехинжиниринг». Информация содержится в решении суда, опубликованном в картотеке дел.

С заявлением о признании её банкротом организация обратилась в 29 августа 2022 года на основании наличия задолженности в сумме 555,1 млн руб. Должник объяснил, что не в состоянии исполнить денежные обязательства перед кредиторами. Одним из основных кредиторов является ПАО «Промсвязьбанк», задолженность по кредитным договорам составляет 296,5 млн руб. В октябре прошлого года была введена процедура наблюдения, временным управляющим назначен Альберт Цай.

Суд также обратил внимание на то, что в отношении обществ ООО «ГК «Пермавтодор» и ООО «Дортехстрой», входящих с должником в одну группу компаний, также возбуждены дела о банкротстве. Изучив все материалы дела, суд пришёл к выводу о невозможности восстановления платёжеспособности должника.

«Учитывая, что требования кредиторов по денежным обязательствам не исполнены, а убедительных доказательств возможности восстановления платежёспособности должника в материалах дела не имеется, суд признаёт доказанным материалами дела надлежащим образом и в полном объёме наличие всех необходимых для введения в отношении ООО "ДТИ" процедуры конкурсного производства», — сообщается в документе.

Обязанности конкурсного управляющего возложены на Альберта Цая с ежемесячным вознаграждением в сумме 30 тыс. руб. за счёт имущества должника. Рассмотрение отчёта о ходе конкурсного производства назначено на 23 мая 2024 года. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия.

ООО «Дортехинжиниринг» зарегистрировано в 2013 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — «вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом». Число работников организации — 589 чел. По данным checko.ru, выручка в 2022 году составила 819,8 млн руб., убыток — 767,4 млн руб. Ранее компания являлась подрядчиком по уборке центральных улиц Перми, выигрывала госконтракты по реконструкции дорог. В прошлом году полномочия по содержанию центральных улиц города были переданы на краевой уровень.

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