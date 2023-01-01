Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Горнолыжные курорты Прикамья расширяют туристические предложения На Такмане – новый лофт, а в Губахе – башня обзора Поделиться Твитнуть

Горнолыжные курорты Пермского края подготовили новые предложения к нынешнему зимнему сезону. О главных из них министр туризма Пермского края Юлия Ветошкина рассказала на заседании краевого правительства 13 декабря.

Сезон катания на горнолыжном комплексе «Такман» уже открылся 2 декабря. Курорт на 20 — 30 % расширил зону фрирайда, открылся новый лофт с панорамными окнами на третьем этаже административного здания, установлен долгожданный подъёмник на учебный склон, проведена реконструкция гостиницы и коттеджей. Скоро запускается новый сайт для бронирования размещения и покупки ски-пассов.

Горнолыжный комплекс «Губаха» в этом сезоне запускает собственный автобус для перевозки туристов из Перми. В конце декабря на вершине Крестовой откроется первая на горнолыжных курортах России обзорная башня, откуда можно будет увидеть долину Косьвы и вершины Басегов. Для гостей курорта подготовлены зимние экскурсии и серия концертов в баре «Полярная станция».

Всего в Пермском крае работает более 20 горнолыжных курортов.

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