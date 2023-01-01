В Перми из-за порыва трубы отопления затоплена гимназия №1 Ученики переведены на дистант до конца недели Поделиться Твитнуть

В Перми на ул. Леонова,14 в гимназии №1 из-за порыва трубы отопления, оказались затоплены четыре этажа учебного заведения. Об этом пишет тг-канал «ЧП Пермь | новости».

Издание сообщает, что из-за коммунального ЧП уроки в гимназии переведены в дистант пока до конца недели. В администрации рассчитывают, что за четыре дня успеют устранить последствия.





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