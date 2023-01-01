Составлен график предновогодних ярмарок в Перми Поделиться Твитнуть

В Перми с 21 декабря начнут открываться традиционные предновогодние ярмарки. Об этом пишет «Рифей» со ссылкой на пресс-службу мэрии. Здесь можно будет приобрести продукты питания от местных производителей и новогодние сувениры.

Первые торговые площадки откроются у Соборной площади на Комсомольском проспекте, 4, а также на ул. Александра Щербакова. 33 и ул. Писарева, 10а.

Ярмарка в центре будет работать с 21 по 24 декабря с 12:00 до 21:00, а две ярмарки в Орджоникидзевском районе — 21-23 декабря с 11:00 до 19:00.

С 26 по 29 декабря ярмарки откроются на Комсомольском проспекте, 91/2 и на ул. Крупской, 42.

Большая рождественская ярмарка начнёт работать на городской эспланаде с 28 декабря. Ярмарочные домики установят перед Театром-Театром, торговля в них будет вестись до конца февраля. Еще шесть ярмарочных домиков разместят на площади перед ЗС.

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