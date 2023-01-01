Алёна Бронникова В рамках промкооперации предприятия Прикамья за два года заключили контракты на 30 млрд рублей В планах заключить соглашения ещё на 70 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Предприятия Пермского края в рамках проекта промышленной кооперации на отраслевых выставках, форумах и бизнес-миссиях за 2022 и 2023 годы заключили контракты на сумму 30 млрд руб. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов во время выездного заседания регионального правительства 13 декабря в Кудымкаре.

«В 2022 году правительство Пермского края организовало и приняло участие в 12 мероприятиях, в 2023-м — в десяти. По итогам мероприятий было заключено контрактов на 30 млрд руб. и запланировано заключение ещё на 70 млрд руб.», — рассказал глава ведомства.

Он отметил, что уже подписанные соглашения о сотрудничестве принесут в бюджет края около 1 млрд руб. в год в виде налогов на имущество и прибыль. Кроме того, перед заседанием появилась информация о заключении контракта по итогам международной выставки ADIPEC на сумму 8 млрд руб., которые принесут в региональную казну 200 млн руб. в год.

На данный момент в промкооперации участвуют 540 предприятий нефтегазового и энергетического машиностроения, химической промышленности, строительных материалов.





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