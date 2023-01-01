В Пермском крае уничтожили 429 кг мандаринов Специалисты не смогли выяснить страну происхождения фруктов Поделиться Твитнуть

В Перми на территории оптового продовольственного рынка 12 декабря прошёл рейд сотрудников Россельхознадзора (РСН), таможни и транспортной прокуратуры. Выявлялась продукция, запрещённая к ввозу на территорию РФ.

В ходе проверки инспекторы обнаружено 429 кг мандаринов в ящиках и коробках. Груз не имел маркировки и сопроводительных документов. Так как страну происхождения продукции и легальность её ввоза на территорию России установить не удалось, было принято решение уничтожить фрукты.

Продукцию утилизировали на полигоне твердых бытовых отходов в соответствии с действующим законодательством РФ, сообщили в пресс-службе регионального управление РСН.

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