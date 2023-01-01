В Перми открылся магазин косметики известной российской сети Он заработал в ТРЦ «Планета» Поделиться Твитнуть

фото: ТРЦ Планета

В торгово-развлекательном центре «Планета» открылся магазин косметики российской сети «Подружка». Его площадь — 273 кв. м, он расположен на 1 этаже, напротив Tezenis. Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ.

Ассортимент включает в себя косметику российского и европейского производства, уходовые средства из Азии, бренды, эксклюзивно представленные в магазинах сети «Подружка»

Напомним, первый магазин «Подружка» заработал в Перми в сентябре в ЖК «Квартет» (ул. Юрша, 80).

«Подружка» — розничная сеть магазинов косметики, парфюмерии и полезных мелочей. Начала развиваться с 2005 года. Первые магазины появились в Москве и Московской области. Сейчас сеть представлена в 55 городах РФ.

«Подружка» — формат магазинов «дрогери» (от нем. Drogerie — аптекарский магазин), это магазины возле дома, где продаются товары повседневного спроса: косметика, парфюмерия, средства гигиены, сопутствующие товары и фармацевтические препараты.

Сетью магазинов управляет ООО «Табер Трейд». В его уставном капитале 100% принадлежит компании «Алькор и Ко» — юрлицу сети «Л'Этуаль».

За прошлый год выручка ООО «Табер Трейд» составила 17,1 млрд руб., а чистая прибыль — 455,5 млн руб.

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