Максим Артамонов В Перми открылся магазин федеральной сети «Подружка» Площадку для его размещения собственники искали с начала года Поделиться Твитнуть

В Перми 8 сентября начал работать первый в Перми магазин федеральной сети магазинов косметики «Подружка». Он находится в ЖК «Квартет» (ул. Юрша, 80, Мотовилихинский р-н).

В июне на сайте по поиску работы HeadHunter появились объявления о поиске персонала в пермский магазин нового ритейлера. Были размещены вакансии управляющего магазином, товароведа, старшего продавца-кассира.

Напомним, в начале года стало известно, что сеть приступила к подобру площадок для открытия магазинов в Перми. Отмечалось, что рассматривались помещения площадью 170-250 кв. м.

«Подружка» — розничная сеть магазинов косметики, парфюмерии и полезных мелочей. Начала развиваться с 2005 года. Первые магазины появились в Москве и Московской области. Сейчас сеть представлена в 55 городах РФ.

«Подружка» — формат магазинов «дрогери» (от нем. Drogerie — аптекарский магазин), это магазины возле дома, где продаются товары повседневного спроса: косметика, парфюмерия, средства гигиены, сопутствующие товары и фармацевтические препараты.

Сетью магазинов управляет ООО «Табер Трейд». В его уставном капитале 100% принадлежит компании «Алькор и Ко» — юрлицу сети «Л'Этуаль».

За прошлый год выручка ООО «Табер Трейд» составила 17,1 млрд руб., а чистая прибыль — 455,5 млн руб.









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