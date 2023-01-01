Один из первых магазинов федеральной сети «Подружка» откроется в Перми на улице Юрша Торговая точка объявила о поиске персонала Поделиться Твитнуть

В Пермь готовится зайти федеральная сеть магазинов косметики «Подружка». На сайте по поиску работы HeadHunter появились объявления о поиске персонала в пермский магазин нового ритейлера. В частности, размещены вакансии управляющего магазином, товароведа, старшего продавца-кассира. В объявлениях указано, что новая торговая точка заработает по адресу: ул. Юрша, 80 в Мотовилихе.

В начале 2023 года стало известно, что сеть приступила к подобру площадок для открытия магазинов в Перми. Отмечалось, что рассматривались помещения площадью от 170 до 250 кв. м.

«Подружка» — это розничная сеть магазинов косметики, парфюмерии и полезных мелочей. Начала развиваться с 2005 года. Первые магазины появились в Москве и Московской области. Сейчас сеть представлена в 55 городах РФ.

«Подружка» — формат магазинов "дрогери" (от нем. Drogerie — аптекарский магазин), это магазины возле дома, где продаются товары повседневного спроса: косметика, парфюмерия, средства гигиены, сопутствующие товары и фармацевтические препараты.

В 2022 году стало известно, что магазины «Подружка» выкупил владелец сети «Л'Этуаль».

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