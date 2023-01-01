Алёна Бронникова Плановые расходы пермяков на новогодние каникулы выросли на 12% Средний бюджет составляет 16,8 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

фото: ТК "Рифей"

Пермяки поделились планами по расходам на празднование Нового года и предстоящие каникулы. По итогам исследования SuperJob, средний бюджет на этот период в текущем году вырос на 12% по сравнению с АППГ и составил 16,8 тыс. руб. на человека. Годом ранее жители краевой столицы планировали потратить на эти цели 15 тыс., в 2021-м — 16,5 тыс., в 2020-м — 16,9 тыс., а в 2019-м — 17,8 тыс. руб.

В среднем по стране праздничный бюджет также вырос на 12% по сравнению с прошлым годом, до 19,6 тыс. руб. Опрос проводился среди экономически активного населения старше 18 лет. В рейтинге городов-миллионников по данному показателю Пермь оказалась на 12 месте.

Самые высокие показатели оказались у жителей Москвы (23 тыс.), Санкт-Петербурга (21 тыс.) и Красноярска (19,6 тыс. руб.). Самые скромные планы у Нижнего Новгорода (16,5 тыс.), Новосибирска (16,4 тыс.) и Волгограда (15 тыс. руб.).

Кроме того, опрос среди всех российских регионов показал, что бюджет на праздники планируют всего 34% населения. Причём женщины (38%) делают это чаще мужчин (31%), но суммы их расходов меньше (в среднем 16,4 и 22,2 тыс. руб. соответственно). Распределение по возрасту показало, что чаще других планы по бюджету составляют представители молодого поколения до 24 лет, и планируемые суммы оказываются меньше, чем у россиян старше 45 лет (14,3 и 20,7 тыс. руб.).

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что на новогодние подарки пермяки планируют потратить 14 тыс. руб. Эта сумма не только возросла по сравнению с прошлым годом на 12%, но и впервые превысила доковидный показатель (13,8 тыс. руб.).

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