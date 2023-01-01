Пермяки готовы потратить на новогодние подарки 14 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

В этом году жители Перми готовы потратить на новогодние подарки 14 тыс. руб. Об этом сообщает SuperJob. Эта сумма впервые превысила доковидный показатель 2019 года — 13,8 тыс. руб. и на 12% выросла по сравнению с 2022 годом (12,5 тыс. руб.).

В среднем по России траты на новогодние подарки составят 14,3 тыс. руб., это на 14% больше, чем год назад (12,5 тыс. руб.). Среди населения городов-миллионников больше всего на подарки потратят в Москве (в среднем 18 тыс. руб.), меньше всего в Новосибирске (13 200 руб.).

Подарки на Новый год будут дарить 82% россиян, это на 6% больше, чем годом ранее.

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