Алёна Бронникова Карантинные зоны по уссурийскому полиграфу в Прикамье увеличили на 17,5 га Теперь их общая площадь составляет 87,8 га Поделиться Твитнуть

уссурийский полиграф / фото: moyaokruga.ru

В Прикамье расширили карантинные фитосанитарные зоны по уссурийскому полиграфу на площади 17,5 га. Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«В декабре 2023 года введены карантинные фитосанитарные режимы и установлены новые карантинные фитосанитарные зоны по стволовому вредителю леса — уссурийскому полиграфу. В целях предотвращения распространения опасного насекомого-вредителя утверждена программа локализации очага и ликвидации популяции карантинного объекта», — сообщает пресс-служба ведомства.

Карантин введён на территориях Верещагинского, Добрянского, Краснокамского, Оханского, Очёрского, Чернушинского городских округов, а также в Частинском муниципальном округе. Отмечается, что все заинтересованные лица уведомлены об установлении фитосанитарных зон.

Уссурийский полиграф повреждает здоровые пихты, заражая их фитопатогенным грибом Grosmanniа aoshimaе. Изначально вредитель заселяет ослабленные деревья, размножается и постепенно переходит на здоровые деревья.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что повреждённые короедом зелёные насаждения расположены на территории 11 муниципалитетов Пермского края. Впервые уссурийский полиграф был обнаружен в 2008 году в Сибири. В Прикамье столкнулись с этой проблемой в прошлом году. Сейчас общая площадь карантинных фитосанитарных зон по уссурийскому полиграфу в регионе составляет 87,8 га.





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