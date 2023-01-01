Огни на главной новогодней ёлке Перми зажгутся 15 декабря Поделиться Твитнуть

фото: Пермь 300

В пятницу, 15 декабря, зажгутся огни на ёлке, установленной на пермской эспланаде. Об этом рассказали в офисе «Пермь-300».

Также в этот день жители Прикамья смогут отправить новогодние открытки с изображением Деда Мороза и символикой 300-летия Перми. Пост приёма посланий будет работать на первом этаже ТРЦ «iMall Эспланада» с 13:00 до 17:00.

Акция называется «Новогодний привет из Перми». Всего Почта России доставит 2 тыс. новогодних поздравлений.

Ранее сообщалось, что в Перми с 15 декабря можно будет бесплатно покататься на коньках на шести муниципальных катках.

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