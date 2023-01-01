В Перми 15 декабря начнётся «Ледовый сезон» Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

В Перми с 15 декабря в рамках проекта «Ледовый сезон» на шести муниципальных катках для горожан организуются бесплатные катания на коньках. Об этом сообщает ВЕТТА.

Катания будут проходить по вторникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00.

В проекте участвуют стадион «Гайва» (ул. Карбышева, 52), стадион «Спутник» (ул. Мензелинская, 12), спортивный комплекс «Победа» (ул. Обвинская, 9), стадион «Молния» (ул. Волховская, 26), каток у «Гознака» (ул. Кавалерийская, 3а) и стадион «Авангард» (ул. Светлогорская, 14).

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