Пермский учёный прокомментировал прогноз о 40-градусном морозе в новогоднюю ночь Вероятность этого пока небольшая Поделиться Твитнуть

Андрей Шихов

Алёна Ужегова

Доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов прокомментировал сайту perm.aif.ru информацию СМИ о прогнозируемом синоптиками 40-градусном морозе в Перми в новогоднюю ночь.

По словам Шихова, речь идёт о так называемом детерминированном прогнозе на месяц, который почти никогда не бывает точным. По мнению учёного, пока нельзя сказать что-то определённое по поводу погоды на 31 декабря. Сделать относительно точный прогноз получится только в 20-х числах месяца (23-24).

"Пока же можно сказать, что вероятность наступления -40 градусов такая же, как вероятность, что 31 декабря будет +3 градуса с дождём, то есть примерно 1%, так как подобные аномалии бывают примерно раз в 100 лет в конкретную дату», – прокомментировал Андрей Шихов.

Также учёный, ссылаясь на прогноз аномалий, предположил, что новогодняя неделя окажется на 3-5 градусов теплее нормы. То есть температура воздуха будет в диапазоне -5...-10 градусов.





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