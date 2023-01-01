По факту гибели на пожаре трёхлетней девочки возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Александровске Пермского края возбуждено уголовное дело в факту гибели на пожаре трёхлетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

В ведомстве напомнили, что ЧП случилось 9 декабря днём в многоквартирном доме. В одной из квартир начался пожар. Её хозяйка в этот момент находилась на кухне и готовила еду. Она успела эвакуировать двоих своих малолетних детей, однако трёхлетнюю дочь не смогла найти из-за быстрого распространения огня и задымления. Тело ребёнка было обнаружено пожарными при тушении огня. Девочка пыталась спастись от огня, спрятавшись в шифоньере.

Дело возбуждено по ст. 109 ч. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности).

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