Апелляция оставила в силе решение о взыскании с пермских строителей 1,1 млн рублей ООО «Стройуниверсал-Парма» похищало песок и гравий в Пермском округе Поделиться Твитнуть

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признал исковые требования минприроды Прикамья к ООО «Стройуниверсал-Парма» законными и оставил в силе решение Арбитражного суда Пермского края о взыскании с предприятия 1,15 млн руб. в качестве возмещения вреда, причинённого природе.

В суде было установлено, что пермская строительная компания, не имея лицензии на пользование недрами, летом 2020 года на 2 км автомобильной дороги с. Мокино — д. Фадеята Нытвенского городского округа Пермского края похищала песчано-гравийную смесь. Всего было украдено 4 тыс. куб. м песка и гравия.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа.

Ранее компания уже была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 400 тыс. руб. за самовольное пользование недрами.

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