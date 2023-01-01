Пермское предприятие увеличит выпуск винтовых забойных двигателей Поделиться Твитнуть

фото: минпромторг Пермского края

Фонд развития промышленности (ФРП) РФ и региональный ФРП Пермского края предоставили льготный заём компании «ПЗТО Титан», сообщили в пресс-службе РФРП.

Средства позволят пермскому предприятию значительно увеличить объём выпуска винтовых забойных двигателей, полностью заменяя импортные аналоги. Они широко применяются в бурении глубоких скважин различных типов — вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных для добычи нефти и газа, а также в геологоразведке и бурении поисковых скважин.

Общий бюджет проекта составляет 202,4 млн руб., из которых 70 млн руб. выделяет Фонд развития промышленности РФ, 30 млн руб. — региональный фонд развития Пермского края, а оставшиеся 102,4 млн руб. вкладывает предприятие. В рамках реализации инвестиционного проекта «ПЗТО Титан», будет проведена закупка трех новых станков для металлообработки с числовым программным управлением, а также создано пять дополнительных рабочих мест.

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