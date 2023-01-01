Максим Артамонов Пермские благотворители запустили telegram-бот для помощи бездомным людям С его помощью можно узнать, как помочь другим или себе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Коллектив благотворительной организации «Территория передышки» запустил чат-бот в Telegram, с помощью которого можно узнать, как помочь бездомному человеку в Перми или что делать, если сам оказался в тяжёлой ситуации без крыши над головой. Об этом волонтёры рассказали в соцсетях.

В чат-боте есть адреса и контакты организаций, работающих с бездомными или людьми, которые оказались в сложной жизненной ситуации или подверглись домашнему насилию. Сервис также предоставит информацию о местах, где можно бесплатно поесть, бесплатно или недорого переночевать, помыться и постирать вещи. Кроме того, можно узнать о том, как каждый может помочь нуждающимся людям в Перми.

По словам сотрудников «Территории передышки», это простой, доступный и удобный инструмент для онлайн-консультирования по вопросам помощи бездомным людям.

«Он работает онлайн 24 часа в сутки, отвечает мгновенно и всегда под рукой. Не нужно звонить и ждать начала рабочего дня в дневном центре, чтобы получить консультацию», — рассказали пермские благотворители.

В организации также добавили, что в ноябре вышел печатный справочник для человека в беде «На улице». В нём собрана та же информация, но на бумажном носителе и в удобном карманном формате. Он распространяется в дневном центре «Территория передышки», на стоянках гуманитарного автобуса «Еда на колёсах», в партнёрских организациях.

Разработка бота и распространение справочника осуществляются в рамках проекта «Горячая линия по вопросам оказания помощи бездомным людям в Перми». Проект стал победителем XXV городского конкурса социально значимых проектов «Город — это мы».

Напомним, по данным краевого минздрава, с 1 по 11 декабря в Прикамье зафиксировано 68 случаев обращения за медицинской помощью при обморожениях. Из них 34 — в Перми. Госпитализированы 45 местных жителей. Один пациент скончался.

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