В Перми на время укоротят маршрут трамвая № 5 Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Днём 13 и 14 декабря с 10 до 15 час. маршрут трамвая № 5 в Перми будет укорочен до разворотного кольца «Инкар». Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на департамент транспорта городской администрации.

В ведомстве пояснили, что причина ограничений — работы по кронированию деревьев. Чиновники напомнили, что доехать до пункта назначения в дневные часы можно будет на автобусах № 56, 57, 71.

В часы пик трамваи №5 будут ходить по привычному маршруту: от ст Пермь II до ст. «Бахаревка».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.