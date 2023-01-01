Мандат Ильи Лисняка передадут энергетику из Лысьвы Новым депутатом заксобрания Прикамья может стать Андрей Кобелев Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Пермским региональным отделением партии «Справедливая Россия -За Родину» принято решение передать мандат депутата заксобрания, который стал вакантным после лишения статуса Ильи Лисняка, директору ООО «Лысьва-Теплоэнерго» и депутату Лысьвенской городской думы Андрею Кобелеву. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Поясняется, что Кобелев возглавлял региональную группу № 18 на выборах в ЗС в сентябре 2021 года. Заявление «эсеров» до 14 декабря должен рассмотреть крайизбирком.

Напомним, парламент Пермского края поддержал решение о лишении депутатского мандата Ильи Лисняка на пленарном заседании. Согласно постановлению, его полномочия прекращены досрочно с 30 ноября.





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