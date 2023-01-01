В лесу обнаружили тело убитого жителя Пермского края Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Пермском крае во время поисковых мероприятий в лесу обнаружено тело 61-летнего жителя Куединского округа Прикамья. Мужчина найден с признаками насильственной смерти. Как сообщили в СУ СКР по Пермскому краю, подозреваемый в преступлении уже задержан. Им оказался 45-летний мужчина.

По информации следствия, между жертвой и подозреваемым возник конфликт, завязалась драка, в результате которой задержанный забил пенсионера до смерти. Чтобы скрыть преступление, свершённое в с. Бикбарда, он увёз тело своей жертвы на снегоходе в лес и в 8 км от места преступления закопал его в снег.

Следственным отделом Следственного комитета РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемый заключён под стражу, обвинение ему будет предъявлено в ближайшее время.

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