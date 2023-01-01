В Прикамье установилось аномально высокое атмосферное давление Метеочувствительные люди жалуются на ухудшение самочувствия Поделиться Твитнуть

В понедельник, 11 декабря, в Перми зафиксировано аномально высокое атмосферное давление – 774 мм рт. ст. Для сравнения: нормальным считается давление 748 мм рт. ст.

Во вторник, 12 ноября, показатель атмосферного давления может стать рекордным на 12 лет, от этом пишет ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.

Метеочувствительные люди при таких аномалиях чувствуют ухудшение состояния: могут начаться головные боли, фиксируются внезапные скачки артериального давления.

Ожидается, что высокое атмосферное давление в Прикамье продержится да пятницы, 15 декабря.

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