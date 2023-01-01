На эспланаде в Перми начали строить ледовый городок Он должен быть готов к 28 декабря Поделиться Твитнуть

фото: ТК "Рифей"

В центре Перми на эспланаде, несмотря на морозы, началось строительство ледового городка. Об этом пишет «Рифей».

В этом году городок посвящён русским народным сказкам. Всего планируется возвести 15 ледяных объектов. Среди них горки разной высоты «Избушка на курьих ножках», «Царевна Лебедь», «Чудо-юдо рыба-кит», «Золотой петушок», «Шамаханская царица», а также скульптуры «Кощей Бессмертный», «Баба Яга», покатушка «Море вздуется бурливо…».

Завершить строительство комплекса должны к 28 декабря. Предполагается, что он будет работать до 11 февраля.

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