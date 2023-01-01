Алёна Бронникова На заводе «Кунгурская керамика» откроется туристический кластер Сейчас в помещениях ведётся реконструкция Поделиться Твитнуть

ВКонтакте

В Пермском крае откроется новый кластер промышленного туризма. На заводе «Кунгурская керамика» сейчас ведётся реконструкция второго этажа под помещения для экскурсий. Об этом сообщается в официальной группе предприятия ВКонтакте.

На стене сообщества опубликована видеозапись, на которой генеральный директор завода Александр Кобелев показывает, как ведутся работы, и рассказывает о том, что планируется разместить на обновлённых площадках.

«"Кунгурская керамика" создаёт туристический кластер. Александр Анатольевич Кобелев показал, как идёт реконструкция второго этажа завода. Он оформляется для комфортного пребывания туристов. Нам не терпится принять своих гостей в новых условиях», — сообщается в группе.

Пространство поделят на локации, где разместятся кабинеты для художников творческой группы, зал для демонстрации фильмов о народных промыслах, зона для мастер-классов, музей с демонстрационным залом. Кроме того, планируется построить столовую для туристов, где они смогут пообедать из посуды, изготовленной на предприятии.

Промышленный туризм в Пермском крае стал одним из приоритетных направлений развития отрасли в регионе. По данным регионального минтуризма, в прошлом году это направление приняло более 60 тыс. чел. Этот результат оказался вторым по стране.

«Кунгурская керамика» — предприятие по изготовлению художественной и бытовой керамики, одно из четырёх сохранившихся подобных заводов в стране. Предприятие производит изделия из красной и беложгущейся глин: кухонную посуду, сувениры и украшения. Ассортимент составляет около 800 наименований. В Перми и Кунгуре открыты два фирменных магазина. Завод проводит обзорные экскурсии и мастер-классы по лепке из глины на гончарном круге.





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