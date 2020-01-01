Елена Синица В Перми появится фирменный магазин «Кунгурской керамики» Открытие состоится в декабре Поделиться Поделиться Твитнуть

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В декабре в Перми откроется первый фирменный магазин «Кунгурской керамики». Об этом компания сообщила в своих социальных сетях.

Также уточняется, что магазин откроется на первом этаже в ТЦ «Пирамида» (ул.Крисанова, 12а).





На данный момент в Пермском крае работает только один магазин завода — «Гончарная лавка». Он находится в Кунгуре по адресу ул.Ленина,16а.

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