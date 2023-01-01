Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Вероника Джиоева не будет петь в пермской «Тоске» В заглавной партии выступят Зарина Абаева и Анжелика Минасова Поделиться Твитнуть

Сольный концерт Вероники Джиоевой

Фото: permopera.ru

По информации «Нового компаньона», в мартовской премьере оперы Пуччини «Тоска» (18+) не будет петь Вероника Джиоева. Постановка, которую, как уже сообщалось, осуществляет режиссёр Фёдор Федотов под музыкальным руководством Тимура Зангиева, планировалась в расчёте на звёздную солистку. Именно она пела заглавную партию в концертном исполнении «Тоски» в мае нынешнего года.

Сейчас партию Тоски репетируют Зарина Абаева и Анжелика Минасова, партию Скарпиа — Энхбат Тувшинжаргал и приглашённый из Екатеринбурга Александр Краснов. В партии Каварадосси постановщики видят Бориса Рудака.

Премьера запланирована на 28 марта.

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