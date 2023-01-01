Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Вероника Джиоева не будет петь в пермской «Тоске»
В заглавной партии выступят Зарина Абаева и Анжелика Минасова
По информации «Нового компаньона», в мартовской премьере оперы Пуччини «Тоска» (18+) не будет петь Вероника Джиоева. Постановка, которую, как уже сообщалось, осуществляет режиссёр Фёдор Федотов под музыкальным руководством Тимура Зангиева, планировалась в расчёте на звёздную солистку. Именно она пела заглавную партию в концертном исполнении «Тоски» в мае нынешнего года.
Сейчас партию Тоски репетируют Зарина Абаева и Анжелика Минасова, партию Скарпиа — Энхбат Тувшинжаргал и приглашённый из Екатеринбурга Александр Краснов. В партии Каварадосси постановщики видят Бориса Рудака.
Премьера запланирована на 28 марта.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.