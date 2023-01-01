Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Пермь и Новосибирск обменяются дирижёрами
Пермяки услышат концертное исполнение «Волшебной флейты»
Как стало известно «Новому компаньону», музыкальный руководитель Новосибирского театра оперы и балета Михаил Татарников пригласил главного дирижёра Пермского театра оперы и балета Владимира Ткаченко на постановку «Волшебной флейты» Моцарта в Новосибирск.
В Перми «Волшебная флейта» под руководством Ткаченко будет исполнена в концертном варианте в июне 2024 года.
Михаил Татарников сотрудничал с Пермской оперой в постановке «Евгения Онегина» (режиссёр – Владислав Наставшевс). «Евгений Онегин» в постановке Наставшевса – Татарникова в 2023 году был выдвинут на премию «Золотая маска» в семи номинациях и получил премию в номинации «Лучшая работа режиссёра в опере».
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