Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермь и Новосибирск обменяются дирижёрами Пермяки услышат концертное исполнение «Волшебной флейты» Поделиться Твитнуть

Новосибирский театр оперы и балета / фото: stranabolgariya.ru

Как стало известно «Новому компаньону», музыкальный руководитель Новосибирского театра оперы и балета Михаил Татарников пригласил главного дирижёра Пермского театра оперы и балета Владимира Ткаченко на постановку «Волшебной флейты» Моцарта в Новосибирск.

В Перми «Волшебная флейта» под руководством Ткаченко будет исполнена в концертном варианте в июне 2024 года.

Михаил Татарников сотрудничал с Пермской оперой в постановке «Евгения Онегина» (режиссёр – Владислав Наставшевс). «Евгений Онегин» в постановке Наставшевса – Татарникова в 2023 году был выдвинут на премию «Золотая маска» в семи номинациях и получил премию в номинации «Лучшая работа режиссёра в опере».





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