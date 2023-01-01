В новогодние праздники более четверти пермяков собираются взять подработку Поделиться Твитнуть

Исследовательский центр Зарплаты.ру провёл опрос на тему «Планируете ли вы подрабатывать в новогодние праздники?». Среди 1980 работающих россиян 18-55 лет, в том числе в Пермском крае, утвердительно ответили 26% респондентов.

Отмечается, в топ-5 самых популярных профессий для подработки вошли курьер (так ответили 13% опрошенных), комплектовщик товаров (12%), таксист (9%), работник колл-центра (8%) и официант (7%).

Ещё 18% указали, что возьмут сверхурочные часы на своей постоянной работе. А 15% заявили, что возьмутся за любую подработку.

Говоря о причинах, 45% опрошенных рассказали, что хотят просто накопить дополнительно денег, треть сообщила, что собирается быстрее закрыть кредиты, 24% не устраивает размер зарплаты на основной работе, 6% просто не отмечают Новый год и предпочитают в эти дни заняться делом, а 5% признались, что Новый год им не с кем встречать, и подработкой они убивают время.

9% респондентов сообщили, что в новогодние каникулы настроены на заработок более 20 тыс. руб., 15-20 тыс. руб. рассчитывают заработать 36% опрошенных, на 5-10 тыс. согласны 28%.

76% будут работать в праздники столько, сколько позволят обстоятельства, все дни собираются трудиться 16% респондентов, 8% рассчитывают отдать работе один-два дня.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.