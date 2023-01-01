Т Плюс» в 2023 году обновила в Краснокамске 1,7 тысяч квадратных метров асфальта Поделиться Твитнуть

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Министерство транспорта Пермского края

В ходе подготовки к отопительному сезону 2023-2024 Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» уложили 1,7 тыс. кв. метров дорог и тротуаров в городе Краснокамске. Покрытие восстановлено в местах перекладок и ремонтов трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. Объекты улично-дорожной сети приведены в нормативное состояние с целью обеспечения комфорта горожан.

По результатам межсезонной подготовки в Краснокамске теплоэнергетики использовали 350 тонн щебня, 330 тонн асфальтобетонной смеси и 200 тонн песчано-гравийной смеси (ПГС). На всех объектах по единому стандарту с применением высококачественных материалов уложена основа асфальта. Надёжность дорожного покрытия напрямую влияет на сохранность теплосетевых коммуникаций в случае их расположения под дорогой или в местах скопления пешеходов.

В 2023 году «Т Плюс» выполнила в Краснокамске отсыпку 870 кв. метров грунта для восстановления газонов на городских улицах. Меры призваны улучшить экологическую обстановку и обеспечить комплексное озеленение с применением садовых культур. Важно отметить, что клумбы как значимые элементы улично-дорожной сети в обязательном порядке насыпаются заново везде, где прошла перекладка теплосетей.

Также в Краснокамске установлено 145 бортовых камней вдоль проезжей части, что способствует повышению безопасности движения пешеходов и автомобилистов. Применение бордюров из износостойких материалов продлевает сроки эксплуатации дорог и тротуаров, организует интенсивность пешеходных и транспортных потоков в местах расположения новых теплосетевых коммуникаций.

«Восстановление благоустройства — обязательный этап подготовки к отопительному сезону. Ресурсоснабжающая компания обеспечивает подачу тепла в жилые дома и социальные объекты, и гарантирует перспективное развитие элементов уличной среды. Наш обязательный принцип — всегда улучшать состояние улиц в местах проведения ремонтов», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.





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